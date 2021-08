Frühstück mit Frischluft-Charme

Löhne

Erlebnisse in der großen Gruppe, zusammensitzen und gemeinsam den Moment genießen – die Geselligkeit hat in der Pandemie ganz schön gelitten. Kulturbüro und Vitale City AG wollen die Löhner wieder zusammenbringen und laden dafür am Sonntag, 5. September unter dem Motto „Löhne isst“ zum vierten großen Bürgerbrunch auf den Findeisen-Platz ein.

Von Lydia Böhne