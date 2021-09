„Fühle mich gut aufgehoben“

Schauspielerin Jasmin Minz aus Bielefeld über ihre Rolle in der RTL-Daily Soap „Alles was zählt“

BIELEFELD

Eines Tages findet Ben Steinkamp ein kleines Kind vor seiner Tür. Was er nicht weiß: Es ist sein Sohn und seine Ex-Freundin Kim Bremer hat es ihm vor die Tür gelegt. Als Bremer das Kind eines Tages wieder abholen will, kommt es zum Streit – doch schon bald wachsen die drei wieder zu einer Familie zusammen. Dies ist die Rolle, die Jasmin Minz seit eineinhalb Jahren mit ihrem Serienpartner Jörg Rohde in der Daily-Soap „Alles was zählt“ übernimmt.

Von Philipp Körtgen