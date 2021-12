Der Kabarettist Matthias Reuter stellt die Ankunft des Sohns vom Fußballgott in Aussicht und zeigt so die Verbindungen zwischen Weihnachten und Fußball. Mit Keyboard und Gitarre untermalt er seine spitzzüngigen Bemerkungen über präzise Beobachtungen des Alltags in der Vorweihnachtszeit.

Foto: Johannes Gerhards