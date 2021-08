„Führerscheinkönig“ mit Revision in Teilen erfolgreich

Karlruhe/Detmold

Das Landgericht Detmold muss erneut über den Fall des selbst ernannten „Führerscheinkönigs“ von Detmold beraten. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat nach Angaben des verurteilten Rolf Herbrechtsmeier am 20. Juli 2021 in der Revision ein Urteil aus dem Jahr 2020 in Teilen aufgehoben.