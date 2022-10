„Führerscheinkönig“ Rolf Herbrechtsmeier auf der Flucht

Herbrechtsmeier war 2021 zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, die er im September antreten sollte. „Das hat er aber nicht“, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Vetter. Jetzt wird der 54-Jährige per Haftbefehl gesucht. Seine Frau sagte unserer Redaktion am Donnerstag, ihr Mann sei sehr krank und trotz eines anderslautenden Gutachtens nicht haftfähig. „Unser Anwalt hat beim Oberlandesgericht Hamm beantragt, dass mein Mann einem Amtsarzt vorgestellt wird.“ Wo ihr Mann derzeit sei, verrate sie nicht. „Er ist unterwegs.“

Der 51-Jährige aus Horn-Bad Meinberg war lange Deutschlands selbsternannter „Führerscheinkönig“. Mehr als 52.000 Menschen, sagte er einmal, habe er in 16 Jahren zu einem neuen Führerschein verholfen. Er habe Millionen gemacht.

Rechtliche Grauzone

Herbrechtsmeier hat sein Geld lange in einer rechtlichen Grauzone verdient. Wer seinen Führerschein verloren hat und vor der Neuerteilung eine Medizinisch-Psychologische Un­tersuchung (»Idiotentest«) machen soll, kann das umgehen, wenn er im EU-Ausland einen neuen Führerschein erwirbt. Das klappt aber nur, wenn man seinen Lebensmittelpunkt in dem fremden Land hat, also mindestens 183 Tage im Jahr dort lebt.

Das Prozessmaterial war umfangreich. Foto: Christian Althoff

2004 zog Herbrechtsmeier sein Geschäft auf. „Ich mietete in Tschechien 100 Hotelzimmer, und meine Kunden meldeten unter diesen Adressen ihren Zweitwohnsitz an. In Deutschland erklärten sie gegenüber dem Straßenverkehrsamt ihren Verzicht auf den deutschen Führerschein.“, sagte er 2020. Frühestens ein halbes Jahr nach der Wohnsitzanmeldung gingen sie dann in Tschechien zur Führerscheinprüfung – begleitet von Dolmetschern, die Herbrechtsmeier organisiert hatte, ebenso wie die obligatorische ärztliche Untersuchung. „Auch wer in Deutschland eine Führerscheinsperre hatte, konnte nach Ablauf der Frist die Prüfung in Tschechien ablegen“, sagt der Unternehmer. Die tschechischen Führerscheine hätten seine Kunden dann in Deutschland umschreiben lassen können – ohne MPU. „Ich haben Lücken im Gesetz genutzt“, so der Lipper. Die Millionen seien nur so geflossen. 2650 Euro hätten seine Kunden gezahlt – für das Hotel, den Dolmetscher, den Arzt, die Prüfung und Herbrechtsmeiers Provision. Nachdem Tschechien die Wohnsitzvoraussetzung streng prüfte, bot er seinen Service in Ungarn, Polen, Spanien und Großbritannien an. Seine Kunden fand er über das Internet.

Anzeigen von Kunden

Schon vor Jahren wurde die Staatsanwaltschaft Detmold auf Herbrechtsmeier aufmerksam. Denn es mehrten sich Anzeigen von Kunden, die keinen Führerschein bekommen hatten – sie fühlten sich betrogen. Das brachte den Lipper schließlich vor Gericht. Eine erste Verurteilung hob der Bundesgerichtshof auf, weil dem Urteil laut BGH auch verjährte Taten zugrunde gelegen hatten. Beim zweiten Prozess 2021 wurde dann die Strafe wegen Betrugs in 20 Fällen von vier Jahren und drei Monaten auf dreieinhalb Jahre verkürzt.