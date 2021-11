Führungen nur mit Termin

Während einer Pandemie ist alles anders, auch die Schulpräsentation. Das Städtische Gymnasium Steinheim lädt alle interessierten Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen und der Realschulen sowie deren Eltern zum Tag der offenen Tür in das moderne Schulgebäude ein. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der traditionelle „Tag der offenen Tür“ aber weiterhin anders als gewohnt ausfallen.

Trotzdem wird das Schulleben und die Ausstattung der Bildungseinrichtung des Städtischen Gymnasiums Steinheim anschaulich dargestellt, damit Eltern entscheiden können, welche Schulform und welche Schule ihr Kind im nächsten Schuljahr besuchen wird.

Darüber hinaus wird sich das Städtische Gymnasium Steinheim wie bereits 2020 auf der Schulhomepage präsentieren und seine Fächer und weiteren Angebote vorstellen.

Aufgrund des Pandemiegeschehens möchte das SGS auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Weise einen Tag der offenen Tür mit zahlreichen Besuchern, Mit-Mach-Aktionen und Unterrichtsbesuchen veranstalten. Um dennoch allen die Möglichkeit zu geben, sich über das Steinheimer Gymnasium zu informieren, werden in diesem Jahr erstmals Schulführungen auf einem vorbereiteten Parcours veranstaltet.

Am Freitag, 26. November, finden von 14 bis 18 Uhr diese Führungen für Viertklässler, Realschülerinnen, Realschüler und ihre Eltern nach Voranmeldung statt. Eine Lehrerin bzw. ein Lehrer des SGS und ein bis zwei Schülerinnen und Schüler der Schule werden die Gäste persönlich am Haupteingang abholen und durch das Gebäude führen. Dabei werden allen Interessierten individuell beraten und haben die Gelegenheit bestmöglich bei der Wahl der weiterführenden Schule unterstützt zu werden und das Gymnasium als Lernort und Lebensraum kennen zu lernen. Darüber hinaus werden sie auch die Gelegenheit haben, sich mit Fragen an die Schulleitung oder die Koordinatoren der Jahrgangsstufen zu wenden.

Damit der Infektionsschutz gewährleistet werden kann, werden Rundgänge durch die Schule nur nach vorheriger Anmeldung durchgeführt. Dazu können sich Interessierte ab sofort montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr über das Sekretariat des SGS unter der Telefonnummer 05233/7780 anmelden und einen Wunschtermin im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr vereinbaren. In der Schule gilt die 3-G-Regel (Nachweise bitte bereithalten).

Geplant ist eine Besuchsdauer von einer Stunde.