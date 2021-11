Fulminanter Schwertkampf am Ende

Ritterkämpfe haben jetzt die Besucher des Espelkamper Festplatzes an der General-Bishop-Straße begeistert. Das Showteam hat mit tollen Showeinlagen, hoch zu Ross oder mit Schwertern in den Händen, begeistert.

Geschichte und Geschichten aus dem zwölften Jahrhundert werden seit einigen Tagen auf dem Festplatz in Espelkamp lebendig. So lang her und doch so nah, als wenn es die Gegenwart wäre – so präsentiert das Showteam Kaiser Ritterspiele mit einer spektakulären Pferdeshow.