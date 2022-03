Fünf Bewerber um Kita-Trägerschaft

Die Plätze in den 17 Kindergärten in der Stadt reichen nicht aus. Kurzfristig braucht die Stadt einen weiteren Zwei-Gruppen-Kindergarten und voraussichtlich im Jahr 2024 einen weiteren Kindergarten mit drei bis vier Gruppen.

Im Familien- und Bildungsausschuss am Montag, 28. März, stellen sich fünf Bewerber für die Trägerschaft der neuen Kindergärten vor. Die Trägerschaft für den Zwei-Gruppen-Kindergarten ist nur für Träger interessant, die bereits einen Kindergarten in der Stadt betreiben.

Es gibt folgende Bewerber: AWO, Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe Bielefeld (betreibt bereits zwei Kitas in der Stadt und bewirbt sich für beide neue), DRK-Soziale Dienste und Einrichtungen Gütersloh gGmbH (Ortsverein betreibt die Kita „Bewegungswelt“, der Kreisverband die neue am Maikäferweg, bewirbt sich für eine neue größere Kita, regt Übergangslösungen zur Überbrückung an), Global Education gGmbH Münster (Träger von Kitas in Gütersloh und Halle, Bewerber für beide Kitas), Holtebrocker Spielhaus Schloß Holte-Stukenbrock (Elterninitiative vor Ort, bewirbt sich nur für die zweigruppige Kita) und Step Kids KiTas gGmbH Berlin (Kitas in Bielefeld, Delbrück und demnächst Harsewinkel, Bewerbung für beide Kitas).