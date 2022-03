Fünf Millionen Euro für den Kreis Höxter

In einer Pressemitteilung teilt der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken mit, in welche Projekte im Kreis Höxter die Fördergelder fließen werden. In Beverungen wird der Aus- und Neubau einer Radwegeverbindung zwischen Amelunxen und Wehrden mit 824.100 Euro gefördert. 98.200 Euro fließen nach Brakel für den Bau einer Fahrradabstellanlage nahe der Frauenstelle. Zweimal profitiert die Stadt Höxter: 631.000 Euro Zuschuss gibt es für den Geh- und Radweg entlang der Schelpe zwischen der Corveyer Allee und der Hermannstraße, weitere 162.000 Euro für die Erneuerung der Verbindung von Lüchtringen zur Eisenbahnbrücke bei Corvey (Alternativroute zum Weserradweg). In Nieheim wird ein Abschnitt des Radwegs R 53 erneuert, das unterstützt das Förderprogramm mit 124.500 Euro. Radwege werden auch in Steinheim erneuert, dafür gibt es 682.600 Euro. Warburg erhält 106.400 Euro Fördergelder für den Ausbau des Radwegs R8 zwischen Rimbeck und Ossendorf.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen