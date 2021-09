Fünf Mitarbeiter im Krankenhaus: Ofen einer Großbäckerei in Thühle in Brand geraten

Salzkotten-Thüle

In einer Großbäckerei in Salzkotten-Thüle ist in der Nacht ein Ofen in Brand geraten. Fünf Mitarbeiter wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten, wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte.

- -