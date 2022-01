Fünf neue Coronafälle

Im Kreis Höxter gibt es seit Sonntag fünf weitere Personen zusätzlich, die mit Corona infiziert sind. Somit sind am gestrigen Montag 432 aktiv infizierte Menschen in Quarantäne. 8449 (+7) bestätigte Fälle sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Kreis Höxter bekannt. Davon gelten 7936 (+2) als genesen. 171 Menschen sind in Verbindung mit Corona verstorben. Der Sieben-Tages-Inzidenz betrug gestern 131.

Der Blick in die Städte

Bad Driburg: 51 (+3) aktiv Infizierte, Stadt-Inzidenz 116,3.

Beverungen: 34 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 168,4

Borgentreich: 8 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 35,3.

Brakel: 66 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 198,5.

Höxter: 67 (+2) aktiv Infizierte, Inzidenz 147,3.

Marienmünster: 1 (+/-1) aktiv Infizierte, 0

Nieheim: 28 (+2) aktiv Infizierte, Inzidenz 315,3.

Steinheim: 26 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 134,7.

Warburg: 39 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 95,6.

Willebadessen: 22 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 147,2.