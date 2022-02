Fünf schnelle Lebensretter für Schlangen

Schlangen

Es kann überall passieren – auf dem Heimweg, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Jährlich sterben etwa 180.000 Menschen in Deutschland an einem plötzlichen Herzstillstand. Viele von ihnen könnten vielleicht noch leben, wenn ein Defibrillator griffbereit zur Verfügung gestanden hätte. Eine Spende der Volksbank Schlangen macht nun die Anschaffung von fünf dieser elektronische Lebensretter möglich. Jetzt ist die Übergabe der Geräte an den Gemeindesportverband erfolgt.

Von Klaus Karenfeld