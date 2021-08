Fünf Wahlbüros nur für die Briefwahl

Dass die Zahl der Briefwähler coronabedingt zur Bundestagswahl deutlich höher liegen würde, als sonst bei Wahlen, damit war zu rechnen. Aber dieser Zahlen überraschen die Leiterin des Hiddenhauser Ordnungsamtes, Inge Beeskau dann doch. Schon jetzt liegen mit knapp 2000 doppelt so viele Anträge auf Briefwahlunterlagen vor wie bei früheren Wahlen.

Gemeinde Hiddenhausen stockt Personal für die Auszählung auf – Zahl der Anträge schon jetzt doppelt so hoch wie sonst

15.582 Wahlberechtigte gibt es laut Wählerverzeichnis in der Gemeinde Hiddenhausen. Kaum war das Verzeichnis online, da gingen im Serviceportal auch schon die ersten Briefwahl-Anträge von Hiddenhausern ein. „Unglaublich“, staunt Ordnungsamtsleiterin Inge Beeskau, gleichzeitig verantwortlich für das Wahlamt in Hiddenhausen. „Um 24 Uhr haben wir freigeschaltet, zwei Minuten später war der erste Antrag auf Briefwahlunterlagen da.“ Und schon am nächsten Vormittag lagen insgesamt 20 Anträge vor.