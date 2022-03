Fünf weitere Corona-Tote im Kreis Herford

Bei den Corona-Toten handelt es sich um eine 85-jährigen Frau aus Bünde, eine 93-jährige Frau aus Kirchlengern, einen 98-jährigen Mann aus Enger, einen 61-jährigen Mann aus Löhne und einen 91-jährigen Mann aus Herford. Insgesamt gibt es im Kreis damit nun 273 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid 19.

884 neue Corona-Infektionen sind dem Kreis seit Donnerstag gemeldet worden. Aktuell sind 10.835 infizierte Personen registriert. Sie verteilen sich auf Herford (3156), Hiddenhausen (817), Bünde (1900), Kirchlengern (702), Rödinghausen (373), Enger (719), Spenge (455), Vlotho (730) und Löhne (1983).

Derzeit werden 63 Patient/innen mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreis behandelt. „Sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden“, teilt der Kreis mit. Insgesamt befinden sich 97 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.