Fünfjähriges Kind und Autofahrerin leicht verletzt

Verkehrsunfall an der Straße „Auf der Mersch“ in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe

Ein fünfjähriges Kind und eine 22-jährige Frau haben sich bei einem Unfall in Bad Lippspringe am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 16.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Straße „Auf der Mersch“ in Fahrtrichtung „Josefstraße“ unterwegs, als das Kind zwischen zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Autos auf die Straße trat.