Fünfmal lockt in Bad Lippspringe 2022 Einkaufen am Sonntag

Geschäfte dürfen zu besonderen Veranstaltungen am Feiertag öffnen

Bad Lippspringe

In der Kur- und Badestadt soll es in 2022 fünf verkaufsoffene Sonntage geben. Dafür hat sich der Wirtschaftsförderungsausschuss am Dienstagabend einstimmig ausgesprochen. Gleichzeitig wurde das Ordnungsamt beauftragt, die notwendigen ordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Von Klaus Karenfeld