Fünfte Blue Night am 23. September geplant

Bad Oeynhausen

Die Weichen für die mittlerweile fünfte Blue Night sind gestellt: Nachdem der Kulturausschuss am Dienstagabend einstimmig einen städtischen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro beschlossen hatte, kam der Vorstand der Initiative Bad Oeynhausen am Mittwochmorgen zu einem ersten Planungstreffen zusammen.

Von Malte Samtenschnieder