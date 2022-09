Fünftklässler aus Schloß Holte-Stukenbrock entwerfen Mobilitätsideen der Zukunft

Ein Müllmobil für die Familie, das mit Abfall betankt wird, ein Bus mit Wasserantrieb sowie ein Lkw mit Propeller, der den Stau am Himmel umfährt – diese und viele weitere innovative Ideen präsentierten die 28 Schülerinnen und Schüler der Klasse 5e an der Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock.

Die Schüler der Klasse 5e der Gesamtschule hatten ihre Ideen zur Fortbewegung in der Zukunft gezeichnet.

Die Klasse nimmt an der Europäischen Mobilitätswoche teil, die das Thema „Nachhaltige Mobilität“ stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rufen soll. „Die Schüler haben sich sehr viel Mühe gegeben und wirklich kreative Ideen entwickelt, wie die künftige Mobilität in unseren Städten aussehen kann“, sagt Klassenlehrerin Maike Nauermann. Sie sei beeindruckt von bunten Ufoautos sowie Pkw, die sich bei Bedarf in Fahrräder verwandeln und Sportwagen samtumweltfreundlichem Wasserantrieb. „Es hat großen Spaß gemacht und wir werden im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder mitmachen“, sagt die Lehrerin und die Schüler jubeln.