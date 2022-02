Fünftklässler üben Umgang mit iPads und Co.

Workshops zum digitalen Lernen am Warburger Gymnasium Marianum sollen auch in Zukunft zum Standard werden

Im letzten Schuljahr wurde während des Lockdowns der Stundenplan am Marianum über die Microsoft-Plattform „Teams“ sowie das Kursnotizbuch „OneNote“ in Videokonferenzen 1:1 online umgesetzt. Dies wurde von vielen Seiten gelobt. Von diesem Schuljahr an werden die Schüler, angefangen von den Fünftklässlern, nun systematisch auf den Umgang mit digitalen Endgeräten und den Microsoft-Apps vorbereitet.

In der ersten Workshop-Woche standen Themen wie die Anmeldung bei Microsoft, Festlegen eines sicheren Passworts, Kommunikation über Teams, Nutzung des Kursnotizbuchs „OneNote“ sowie die digitale Abgabe von Aufgaben auf dem Programm. Hierzu nutzten die Fünftklässler sowohl die schulischen iPads (Pool-Geräte) als auch ihre eigenen digitalen Endgeräte (Smartphones, Tablets). Angeboten wurden die Workshops vom schulischen „Admin-Team“ Gesine Möbius, Fabian Krug, Jan Tillmann und Anita Tröster. In weiteren Workshops zum Umgang mit iPads und Microsoft-Apps sollen die Schüler im Laufe ihrer Schulzeit weitere Kenntnisse und Fähigkeiten erlernen, die sie im Fachunterricht nutzen und einüben können.

Nicht erst in den vergangenen zwei Jahren hat die Digitalisierung am Marianum einen hohen Stellenwert. Bereits vor Corona waren das Kollegium und die damalige Jahrgangsstufe 9 vollständig mit eigenen iPads ausgestattet. In den vergangenen zwei Jahren wurde die Entwicklung weiter vorangetrieben.

„Es hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, in der Schule mit digitalen Endgeräten zu arbeiten und sie als Werkzeuge zu nutzen. Jeder braucht diese Kenntnisse und Fähigkeiten im späteren Leben“, schreibt Jan Tillmann in einer Pressemeldung des Marianum.

Mittlerweile arbeiten die Jahrgangsstufen 9, 10 und 11 vollständig mit schülereigenen iPads, die von den Eltern mit finanzieller Unterstützung des Schulträgers angeschafft wurden. Auch in den Jahrgangsstufen 7 und 8 hat inzwischen ein Großteil der Schüler ein eigenes iPad ins schulische Verwaltungssystem einbinden lassen. Für alle anderen Schüler stehen etwa 140 „Pool-Geräte“ zur Verfügung, die die Lehrer für einzelne Unterrichtsstunden oder Unterrichtsreihen mit in die Klassen nehmen können.

Insgesamt werden im Mobile-Device-Management-System am Marianum aktuell rund 440 Geräte verwaltet, darunter etwa 33 Apple-TVs, 200 schülereigene Geräte, 140 Schüler-Pool-Geräte, 50 Lehrergeräte sowie 15 fest an bedürftige Schüler verliehene Geräte.

Nach der Schule im „Zuhausemodus“

Alle eingebundenen Schüler-iPads gehen am Schulvormittag automatisch in einen speziellen „Schulmodus“ über, in dem die Gerätefunktionen eingeschränkt und für die Schule nicht benötigte Apps (beispielsweise Spiele-Apps) gesperrt sind oder gar nicht mehr angezeigt werden. Zudem können die Lehrer im Klassenraum die Geräte auf bestimmte Apps beschränken und Apps und Inhalte auf die Geräte verteilen. Nach Schulschluss gehen die iPads automatisch in den „Zuhausemodus“ über und sind wieder in vollem Umfang privat einsetzbar.

In Anbetracht der steigenden Infektions- und Quarantäne-Fallzahlen finden in diesen Tagen auch in den Jahrgangsstufen 6, 7 und 8 verstärkt „digitale Übungen“ (Videokonferenzen, Kursnotizbuch) statt, um bei allen Schülern die technischen Grundlagen für das Lernen auf Distanz zu reaktivieren.