Funknetzwerk liefert nützliche Daten – Delbrücker Modellprojekt wird verlängert

Das Delbrücker Modellprojekt „Lorawan 2.0“ geht in die Verlängerung. Die Bezirksregierung Detmold bewilligte nun den Antrag zur Verlängerung der Laufzeit.

„Lorawan 2.0“ läuft bereits seit Jahresbeginn 2020. Bei dieser Funknetztechnik überwachen zahlreiche Sensoren zum Beispiel Grundwasserpegelstände, Pumpstationen und Energiezähler in städtischen Gebäuden. „LoRaWAN“ steht für Long Range Wide Area Network. Durch den Einsatz der Lorawan-Sensorik können viele (Verwaltungs-) Prozesse, die aktuell noch analog oder per Hand durchgeführt werden, mit geringem Aufwand digital unterstützt werden. In den folgenden acht Monaten hat die Stadt Delbrück nun Zeit, den Ausbau zu finalisieren.

Wie diese vergleichsweise kostengünstige und einfache Digitallösung für Kommunen konkret aussieht, zeigt das kürzlich fertiggestellte Projektvideo am Beispiel der Parksensorik, welches unter www.delbrueck.de zu finden ist.

„Das Video verdeutlicht sehr gut, wie Bürger von der modernen Technik profitieren können. Die Daten aller Parksensoren, der zehn verbauten Wetterstationen und der Flusspegelsensoren werden über das City Dashboard Delbrück ausgegeben und sind im Internet abrufbar (https://dashboard-delbrueck.regioit.de/)“, erklärt Miriam Mattiza, Projektleiterin und Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Delbrück.

Im kommenden Herbst soll das digitale Armaturenbrett hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit weiterentwickelt werden und zusätzliche Daten abbilden.