Für 90 Betriebe entfallen die verschärften Restriktionen

Delbrück/Paderborn

Nachdem Mitte November zwei Fälle von Geflügelpest in zwei Haltungen in Delbrück-Westenholz bestätigt wurden, hatte das Kreisveterinäramt rund um die betroffenen Höfe jeweils eine Schutz- und eine Überwachungszone erlassen. Nun sind in beiden Schutzzonen – diese umfassen einen Radius von mindestens drei Kilometern Durchmesser – die entsprechenden klinischen Untersuchungen abgeschlossen. Es konnten keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt werden. Dies teilte der Kreis Paderborn am Samstagnachmittag mit.

