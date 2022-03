Für das Klima und den Frieden – Demo in Paderborn

Churches for Future solidarisiert sich mit den Anliegen von Fridays for Future

Paderborn

Fridays for Future Paderborn geht mit allen Generationen am Freitag, 25. März, zum globalen Klimastreik auf die Straße. Start ist um 15 Uhr auf dem Domplatz. Zu Beginn gibt es eine Schweigeminute anlässlich des Krieges in der Ukraine.