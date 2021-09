Für den Bienenschutz gibt‘s einen Preis

Preußisch Oldendorf

Der Klimaschutzpreis des Energieversorgers Westenergie steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des Natur- und Umweltschutzes. Der Preis, den das Unternehmen gemeinsam mit der Stadt verleiht, geht an örtliche Vereine oder Organisationen, die sich beim Thema Klimaschutz besonders verdient gemacht haben. In Preußisch Oldendorf wird in diesem Jahr die Aktion „Bienenschutz im Herzen des Eggetals“ ausgezeichnet.