Für den Dialog von Kirche und Kultur

Bad Oeynhausen

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Mehr als 500 Veranstaltungen hat Pfarrer Hartmut Birkelbach in den vergangenen 16 Jahren in den Gemeinden im evangelischen Kirchenkreis Vlotho organisiert. An diesem Samstag um 11 Uhr wird der 65-Jährige mit einem Festgottesdienst in der Auferstehungskirche am Kurpark in den Ruhestand verabschiedet.

Von Malte Samtenschnieder