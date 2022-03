In Brakel ist am vergangenen Sonntag für den Frieden demonstriert worden.

Von 17 Uhr an soll der Opfer des Krieges gedacht und für Frieden in Europa demonstriert werden, so Vertreter der Parteien und Wählergemeinschaften UWG, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und CDU.

„Gerade vor dem Hintergrund unserer eigenen deut-schen Geschichte ist der von Putin befohlene, grundlose Überfall auf die Ukraine aufs schärfste zu verurteilen“, erklärt der Organisator der Veranstaltung Jan Franzke (CDU) und ergänzt: „Unsere Gedanken sind bei all denen, die nun Opfer dieser sinnlosen Gewalt werden. Gleichzeitig möchten wir mit unserer Aktion all jenen unsere Unterstützung kundtun, die jetzt unter Einsatz ihres Lebens für eine freie und demokratische Ukraine und ein freies und demokratisches Europa einstehen.“

Die Beteiligten werden sich in einem Spaziergang durch die Fußgängerzone bewegen, um dann wieder zum Abschluss am Rathaus für den Frieden in der Ukraine Position zu beziehen. Gerne können zu der Veranstaltung entsprechende Plakate oder Ukraineflaggen mitgebracht werden. Wer Fragen oder Anregungen zur Veranstaltung hat kann sich bei Jan Franzke unter 05233 989 0835 melden.