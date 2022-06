Für die nächste Azubi-Generation

Das Angebot wurde sehr gut angenommen und viele junge Menschen nutzten die Gelegenheit, sich über ihre beruflichen Zukunftsperspektiven zu informieren und das Unternehmen näher kennenzulernen.

Neben der Vorstellung der 14 Ausbildungsberufe wurde ein umfassendes Programm rund um die Berufswahl geboten: Die Auszubildenden von IMA Schelling präsentierten ihre Berufe durch selbstgestaltete Informationsstände und beantworteten den Schülerinnen und Schülern alle Fragen rund um die Themen Ausbildung und Berufsschule. „Das Erfolgskonzept des Tech ’n’ Talents-Festivals ist, dass dieses im Wesentlichen von den Azubis mitgestaltetet wird und jeder seine Ideen einbringen kann“, sagt Kristin Homann, verantwortlich für die Ausbildung bei IMA Schelling Deutschland. „So sind wir immer dicht an der jungen Generation und können gezielter auf deren Bedürfnisse eingehen. Und wer sonst, wenn nicht die Auszubildenden, könnte mehr über die Ausbildung, deren Ablauf und die Berufsschule berichten. Beim Tech ’n’ Talents-Festival können die Schülerinnen und Schüler auf Augenhöhe kommunizieren und viele Dinge direkt ausprobieren.“

So konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise in der Do-It-Yourself-Area selbst aktiv werden, Berufe praktisch ausprobieren und sich ihr eigenes Festival-Andenken für Zuhause bauen. Auf der Tech-Tour über das gesamte Firmengelände lernten die Besucher des Tech ’n’ Talents-Festivals zudem das Unternehmen und seine Produkte kennen.

Ein weiteres Glanzlicht der Veranstaltung war der Einsatz von Virtual-Reality-Brillen, mit denen Arbeitsplätze virtuell besichtigt werden konnten.

Abgerundet wurde das Festivalprogramm mit einem „Meet and Greet“ mit den Ausbilderinnen und Ausbildern sowie einem Bewerbungsmappen-Check und der Möglichkeit, einen Einstellungstest zu simulieren. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich so Tipps und Tricks für eine noch gelungenere Bewerbung einholen.

Auch für das Ausbildungsjahr 2023 bietet der Maschinen- und Anlagenbauer wieder eine Vielzahl an Ausbildungs- und Studienplätzen an. Wer sich für also für eine Ausbildung bei IMA Schelling Deutschland GmbH mit Start zum 1. September 2023 interessiert, sollte sich schnellstmöglich bewerben. Weitere Infos und alle Ausbildungsberufe gibt es auf der Webseite unter www.imaschelling.com.