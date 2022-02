Für Elternwillen und gegen Kirchturmpolitik

„Schulpolitik darf nicht aus den Kirchtürmen der Kommunen gestaltet werden. Sie erfordert das Bewusstsein, dass unsere Schullandschaft nur im vernetzten Miteinander interkommunal leben und sich zum Positiven weiterentwickeln kann.“ Dies ist das Fazit einer Stellungnahme des Gemeinderatmitglieds Alexander Alt (AfD), der den ablehnenden Beschluss des Haller Schulausschusses zu einer Mehrklassenbildung insbesondere an der Realschule Steinhagen kommentiert hat.

„Ein negatives Leuchturmbeispiel“

Der jetzt wieder nach außen getretene Schulstreit zwischen Halle und Steinhagen sei ein negatives Leuchtturmbeispiel für Kirchturmpolitik, so Alt. Es schlage nun das Pendel zurück, das im Jahr 2014 mit der am Ende gemeinsam verlorenen Klage des Kreises Gütersloh mit den Kommunen Werther, Borgholzhausen und Steinhagen gegen die Errichtung der Gesamtschule Halle angestoßen worden sei. Zuvor, fügt Alexander Alt hinzu, habe es schon erheblichen Abstimmungsbedarf im Hinblick auf die geplante Aufhebung der Koppelung der Zahl der Eingangsklassen einer Jahrgangsstufe des Steinhagener Gymnasiums mit dem Haller Kreisgymnasium gegeben. „Die jetzt wieder aufgetretenen Probleme in der lokalen Schullandschaft sind also historisch wesentlich vielschichtiger als sie jetzt aufgetreten sind und wirken anscheinend immer noch, wenn auch unter anderen Vorzeichen, nach“, schlussfolgert Alexander Alt.

Aus seiner Sicht ist der Elternwille maßgeblich. Und der zeige sich vor allem im Anmeldeverhalten. Es sei im Sinne der Eltern, Schüler und Schulen aber auf keinem Fall hilfreich, wenn das Schulanmeldeverfahren für eine erhebliche Zahl an Schülern zur Lotterie verkomme. Alt setzt auf Vermittlung der Bezirksregierung. Zugleich äußert er die Hoffnung, dass sich die Kommunen zusammentun werden, um die missliche Situation einer ausgewogenen Lösung zuzuführen.