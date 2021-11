Für jeden Gefallenen brennt ein Licht

Mit einer stimmungsvollen Feier haben die St.-Josef und die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Ottenhausen am Vorabend des Volkstrauertages das neue Kreuz am Mahnmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege eingeweiht.

Neues Kreuz am Mahnmal in Ottenhausen eingeweiht

Die Segnung des neuen Kreuzes in Ottenhausen nahm Diakon Franz Gelhaus vor, links die beiden Obristen Stefan Gehrmann (Zweiter von rechts) und Bernd Frost (Dritter von rechts).

Oberst Bernd Frost (St.- Josef-Bruderschaft) wies in seiner Begrüßung der Schützen und Fahnenabordnungen sowie vieler Einwohner drauf hin, dass am neuen Kreuz Lichter brennen, genau so viel, wie Namen auf den Tafel der Gefallenen beider Weltkriege stehen.