Für jeden Geschmack etwas dabei

Den Auftakt am Samstag machte der Rapper Tizz, der das Publikum vor der „La-La“-Bühne um 11 Uhr in Stimmung brachte, ehe Rapper JMSone dort weitermachte, wo Tizz nach 30 Minuten aufhörte. Beide Musiker teilten mit dem Publikum dabei die ein oder anderen neuen Stücke, die demnächst erscheinen sollen: Während JMSone auf eine bald erhältliche EP hinwies, kündigte Tizz direkt ein neues Album für den 11. September an. Musikalisch sorgten zudem Gruppen wie Mayoman & Backfishboy, Sheriff & The Chaingang, Letters Sent Home und Tightill bis etwa 22 Uhr für Stimmung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar