Für Jüngere gibt es viele Biontech-Dosen

Stemwede

Wenn das Stemweder Impfzentrum am 5. Januar aus der kurzen Weihnachtspause ins neue Jahr startet, gibt es gleich zu Beginn ein besonderes Angebot für alle unter 30 Jahren. Am Mittwoch, 5. Januar, am Samstag, 8. Januar, sowie am Montag, 10. Januar, stehen nach Angaben des Impfteams der Praxis Dr. Hafer aus Dielingen besonders viele Dosen Biontech zur Verfügung.