Für Raser gibt‘s Saures

Polizei und Kita-Kinder messen Geschwindigkeit an der Bahnhofstraße – Zitronen und Rosen an die Fahrer verteilt

Spenge

Für manchen Autofahrer hat es am Dienstagmorgen Saures gegeben. Polizeibezirksbeamter Detlev Göhner hat gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Hanke von der Verkehrssicherheitsberatung Geschwindigkeitsmessungen an der Bahnhofstraße in Höhe Daubitzer Straße durchgeführt.

Von Daniela Dembert