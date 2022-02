„Für Schlangen“ will mitreden

Schlangen/Horn-Bad Meinberg

Die Fraktion „Für Schlangen“ hat am Donnerstagabend einen Prüfantrag gestellt, dem der Gemeinderat einstimmig folgte. Demnach wird die Gemeindeverwaltung beauftragt, zu prüfen, ob eine Stabsstelle für einen Klimaschutzmanager in der Verwaltung eingerichtet wird. Außerdem solle das Anforderungsprofil an diese Aufgabe geprüft werden.

Von Uwe Hellberg