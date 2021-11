Für toten Winkel sensibilisieren

Delbrück

„Die Aktion toter Winkel ist fester Bestandteil der Verkehrserziehung an der Gesamtschule. In der Jahrgangsstufe fünf befassen wir uns mit der Busschule und in der sechsten Klasse folgt das richtige Verhalten im Straßenverkehr im Umfeld eines Lkw“, erläutert Marco Grimm, Lehrer und Verkehrsbeauftragter der Gesamtschule. An zwei Tagen absolvierten alle rund 180 Schüler der sechsten Klassen das Verkehrstraining.

Von Axel Langer