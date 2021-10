Für Werther unerhört modern

Der im heutigen Bielsko-Biała (Polen) geborene Leopold Fischer studierte in Wien bei Adolf Loos. Nach einer erfolgreichen Karriere in den 1920er Jahren geriet er jedoch zu Unrecht in Vergessenheit – zunehmenden Repressalien während der NS-Diktatur ausgesetzt, entschied sich Fischer 1936 zur Emigration in die USA. Dabei hatte er sich bereits vor 1933 große Anerkennung mit Bauprojekten für den Anhaltischen Siedlerverband erworben. Auch schuf er ambitionierte Entwürfe für Einfamilienhäuser und realisierte mehrere davon im Auftrag von privaten Auftraggebern, durch die Vermittlung von Peter August Böckstiegel auch in Werther.

In einer für das kleine westfälische Städtchen unerhört modernen Formensprache entstand das Wohnhaus für die Familie des Arztes Rudolf Steinborn. In dessen Auftrag schuf Peter August Böckstiegel 1937 ein Relief mit dem Titel „Bauern bei der Arbeit mit Kindern und Frauen“. Es schmückte das Kaminzimmer des Hauses und wird derzeit als Leihgabe in der aktuellen Ausstellung des Museums, „Böckstiegel – Das frühe Werk. 1910-1913“ noch bis zum 19. Dezember präsentiert.

Konzeption einer Siedlung in Dessau

Im Vortrag werden der auch in seinem Exil in den USA weiterhin als Architekt tätige Leopold Fischer sowie verschiedene Aspekte seines Schaffens vorgestellt. Kunsthistorikerin Dr. Irene Below skizziert in ihrem Beitrag das Leben Fischers und seine Entwicklung als Architekt. Im Anschluss präsentieren Katina Kuschnerus und Martin Kunze aus Kiel die Konzeption einer von Fischer errichteten Siedlung in Dessau und beleuchten seine heute ganz aktuellen Vorstellungen von nachhaltigem Wohnen. Aus Kalifornien per Video zugeschaltet wird wahrscheinlich Prof. Volker M. Welter, Architekturhistoriker an der University of California in Santa Barbara, der eine von der Getty-Stiftung unterstützte Publikation über die Häuser von Leopold Fischer in den USA plant.

Für den Besuch des Vortrags (Beginn um 18.30 Uhr) ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 05203/2961220 oder per E-Mail an: info@museumpab.de. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Die Veranstaltung dauert ca. 90 Minuten, es gelten die 3G-Regeln.