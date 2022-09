Fürst Aloys ebnete 1821 den Weg

Die Archivgruppe des Fördervereins Industriemuseum steckt in diesen Tagen mitten in den Vorbereitungen der Ausstellung „1822 – eine Zeitreise. Friedrich Ludwig Tenge kauft die Grafschaft Rietberg“, die am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr im Kulturforum am Altenkamp eröffnet wird.

