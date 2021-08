Fury rockt Palastzelt am Safariland

Schloß Holte-Stukenbrock

Was für ein Auftakt! Zu Beginn der Open-Air-Konzertreihe „Vor Deiner Tür“ passte einfach alles. Eine Band, die abliefert, ohne einfach ihr Programm abzuspulen, eine entspannte Atmosphäre bei herrlichem Sommerwetter und ein professioneller und unkomplizierter Umgang mit den Corona-Regeln. Fury in the Slaughterhouse rockte das Safariland – da machten die Giraffen lange Hälse.

Von Andreas Berenbrinker