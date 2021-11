„Fuß muss ständig auf der Bremse bleiben“

Vor der Grundschule Oetinghausen geht es bergab. Die Eilshauser Straße ist abschüssig. „Darum hält sich hier kaum jemand an die Tempo-30-Vorgabe,“ sagt Noel Schuppenat.

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Hiddenhausener Rat beantragt, einen stationären Blitzer vor der Schule zu installieren. An welcher Stelle der aufgestellt werden soll, möchte er Experten überlassen. Seinen Antrag hat er an den Bürgermeister von Hiddenhausen adressiert. Der möge ihn in den zuständigen Gremien diskutieren lassen. Allerdings darf die Gemeinde Hiddenhausen gar keinen Blitzer aufstellen lassen.