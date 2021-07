Fußball-Fest mit Schmidt

Delbrück

Was für ein Fußball-Fest im Stadion „Laumeskamp“: Die 1000 Zuschauer in der damit coronabedingt ausverkauften Arena des Delbrücker SC sahen guten Sport, viele Tore und einen glücklichen „Heimkehrer“ Roger Schmidt. Am Ende setzte er sich mit dem Vizemeister PSV Eindhoven im Testkick gegen den Westfalenligisten mit 10:1 (6:1) durch.

Von Matthias Reichstein