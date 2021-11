Fußball-Nationalspielern auf der Spur

Zwei Schüler aus Paderborn haben beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten einen ersten Preis gewonnen. Frank-Walter Steinmeier zeichnete Malin Käter und Simon Große-Bley vom Pelizaeus-Gymnasium am Dienstag im Schloss Bellevue in Berlin aus. Wie die Körber-Stiftung mitteilte, erhalten die Gewinner für ihre Arbeiten jeweils 2500 Euro.

Große-Bley und Käter aus der Jahrgangsstufe 12 des Paderborner Gymnasiums haben über die Flucht der afghanischen Fußballnationalmannschaft Anfang der 1980er Jahre nach Paderborn geforscht. Was vielen nicht bekannt ist: Nachdem die Sowjetunion Afghanistan 1979 besetzt hatte, wurde die afghanische Fußball­nationalmannschaft unter Druck gesetzt, für die kommunistische Regierung zu spielen. Das führte letztlich zur Flucht aller Spieler Anfang der 1980er Jahre über verschiedene Transitländer nach Paderborn. Anhand dieses Ereignisses gingen Malin Käter und Simon Große-Bley der Frage nach, wie unabhängig Sport in diesem Fall von der Politik war und wie unabhängig Sport überhaupt sein kann.

Sie beleuchten die deutsche Behördenbürokratie zur Asylanerkennung und das Verhalten einzelner Männer – vom Stadtmäzen Josef Peitz über den Leiter des städtischen Presseamts bis hin zum Kapitän der afghanischen Nationalmannschaft. Sie alle ver­folgten eigene Ziele und versuchten, die Öffentlichkeit für sich zu nutzen, fanden die Schüler heraus. Sie arbeiteten engste Verbindungen zwischen Sport und Politik heraus. »Da die afghanischen Spieler von Josef Peitz primär als Verstärkung für seine Mannschaft geholt und hofiert wurden, sie diese Hoffnungen aber nicht erfüllen konnten, schlug die anfängliche Begeisterung über ihr Kommen rasch in Enttäuschung um«, schreiben die Schüler.

Interviews mit Zeitzeugen

Anhand von Archivalien, Büchern, Videoaufnahmen und Zeitungsartikeln zeigten sie Perspektiven und Phasen der Flucht und Integration in Deutschland auf. Zudem führten sie Interviews mit Zeitzeugen, wie den früheren Nationalspielern Babrak Nassery und Basir Nassery, die noch heute im Raum Paderborn leben. Beeindruckt von den Erzählungen und zugleich kritisch hinterfragend, kommen die Schüler zu einem eindeutigen Fazit: „Zur Frage nach der Unabhängigkeit des Sports von der Politik im Zusammenhang mit der Flucht der afghanischen Nationalmannschaft lässt sich anführen, dass diese geforderte Neu­tralität in der Realität nicht umsetzbar ist. Vermutlich nie, schon gar nicht aber in zugespitzten Krisenzeiten.“

Viele der 1349 eingereichten Beiträge beschäftigen sich mit der (Lebens-)Geschichte von Sportpersönlichkeiten, von Sportstätten sowie ihrer Bedeutung. »Die Beiträge zur aktuellen Wettbewerbsrunde zeigen eindrucksvoll, wo der Sport in unsere Gesellschaft hineinwirkt. Den Preisträgerinnen und Preisträgern ist es mit ihren Arbeiten gelungen, sowohl die persönliche, als auch die soziale und politische Dimension des Sports sichtbar zu machen«, sagte Gabriele Woidelko, Leiterin des Bereichs Geschichte und Politik der Körber-Stiftung.

Beim 27. Geschichtswettbewerb wurden fünf erste Preise vergeben. Das Ausschreibungsthema lautete »Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft«. Nach Angaben der Körber-Stiftung hatten sich mehr als 3400 Kinder und Jugend­liche an dem Geschichtswettbewerb beteiligt, der seit 1973 ausgerichtet wird. Ziel sei es, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für die eigene Geschichte zu wecken, Selbstständigkeit zu fördern und Verantwortungsbewusstsein zu stärken.