Fußballspiel endet mit Schlägerei

Am Samstagabend ist auf dem Sportplatz Tonnenheide in Rahden ein Fußballspiel zweier Hobbymannschaften aus dem Ruder gelaufen und eskaliert. Es kam zu einer Schlägerei, bei der sich zwei Personen leicht verletzten.

Rahden: Kicker aus zwei Hobbymannschaften geraten in Streit

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren Spieler zweier Theken-Mannschaften bei einem Spiel aneinander geraten. Ausgangspunkt soll nach Zeugenangaben ein 22 Jahre alter Rahdener gewesen sein, der sich an der Seitenlinie des Spielfeldes aufhielt, als ein Spieler des anderen Teams, ein 29-jähriger Mann aus Rahden, von hinten auf dessen Rücken gesprungen sein soll. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten, an denen mehrere Personen beteiligt waren. Dabei soll es auch einen Knietritt sowie einen Faustschlag gegeben haben. Ein 21-Jähriger berichtete ebenfalls über Schmerzen.

Nach dem Eintreffen zweier Streifenwagenbesatzungen zeigten sich einige der Anwesenden unkooperativ und machten keine Angaben zur Sache. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 29-Jährige mit auf die Wache Espelkamp genommen, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie viele Personen an dem Tumult beteiligt waren, ist nach Auskunft eines Polizeisprechers gegenwärtig noch unklar. Die Ermittlungen dazu seien Bestandteil der polizeilichen Arbeit.