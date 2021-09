Fußballtore aus Kita-Altbau geklaut

Unbekannte sind in die Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ in der Volmerdingsener Straße eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Laut Polizei ereignete sich der Einbruch im Zeitraum zwischen Montag, 20. September, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 22. September, 12 Uhr. Betroffen war der Altbau der Kita.

Die Einbrecher nutzten offenbar eine Kellertür, um in das Gebäude einzudringen. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte eine Kita-Mitarbeiterin an der Tür Beschädigungen bemerkt, schenkte diesen wegen derzeitiger Abrissarbeiten am alten Gebäude aber offenbar wenig Beachtung.

Einige Tage später bemerkte man das Fehlen von zwei im Keller der Kita gelagerten und noch verpackten Fußballtoren von „Hudora“ sowie einem Schlauchwagen der Marke „Gardena“. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern unter 0571/88660 entgegen.