Fußgängerin schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem unbekannten Radfahrer ist eine 43-jährige Fußgängerin am Dienstagabend in Paderborn schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Fahrerflucht und sucht Zeugen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Haxterparks auf dem Pohlweg oberhalb des Südrings.

Pohlweg in Paderborn: Radler fährt nach Kollision weiter – Passanten leisten Erste Hilfe – Polizei sucht Zeugen

Die Fußgängerin war laut Polizei gegen 18.40 Uhr zu Fuß auf dem Pohlweg oberhalb des Südrings unterwegs. Sie ging in Begleitung einer 37-jährigen Frau stadteinwärts. Kurz vor dem Haxterpark bemerkten die beiden Frauen den Lichtschein eines sich von hinten nähernden Radfahrers. „Die Fußgängerinnen gingen auseinander, um den Radler durchfahren zu lassen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Radfahrer kollidierte im Vorbeifahren mit der 43-Jährigen, die dadurch stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Der Radler fuhr den Angaben zufolge ohne anzuhalten weiter stadteinwärts. Die Begleiterin der Verletzten alarmierte den Rettungsdienst. Zwei Passanten leisteten Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen und Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer, der aufgrund der Dunkelheit nicht näher beschrieben werden kann. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05251/3060 entgegen.