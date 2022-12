Galeria-Interessent springt ab

Detmolder Buero.de-Unternehmer Markus Schön will eigenes Filialnetz aufbauen

Detmold

Der Detmolder Unternehmer Markus Schön hat mit seinem Büroartikelhandel Buero.de kein Interesse mehr an einer Übernahme von Standorten des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Stattdessen wolle er seine Expansionspläne nun mit dem Aufbau eigener „Schön hier“-Standorte umsetzen, teilte er am Donnerstagabend mit. Ursprünglich hatte Buero.de Interesse an 47 Filialen des insolventen Konzerns bekundet.