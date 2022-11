Galeria: Was wird aus den Filialen in OWL?

Essen/Bielefeld

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat in großer Not erneut den Gang zum Insolvenzgericht angetreten. Der angeschlagene Handelsriese will sich durch weitere Filialschließungen gesundschrumpfen. Galeria-Chef Miguel Müllenbach sagte der „FAZ“, das Filialnetz müsse im Zuge des beantragten Schutzschirmverfahrens „um mindestens ein Drittel reduziert werden“. Betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar – auch in der Zentrale werde es Anpassungen geben. Der Konzern betreibt mit 17.000 Mitarbeitern im Moment noch 131 Warenhäuser in 97 deutschen Städten, darunter in Bielefeld und Paderborn.

Von Erich Reimannund Oliver Horst