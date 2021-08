Galionsfiguren linker Politik

Paderborn

Oskar Lafontaine klatschte seiner Frau Beifall – so wie die 300 Zuhörer, die am Dienstag Sahra Wagenknecht, das Gesicht der Linken, auf dem Marktplatz sehen wollten. Dass mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister, SPD-Vorsitzenden und früheren Chef der Links-Partei eine weitere Galionsfigur linker Politik in Deutschland nach Paderborn gekommen war, sorgte gleich doppelt für Prominenz.

Von Dietmar Kemper