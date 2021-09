Schloß Holte-Stukenbrock

Jubelrufe, Freudentaumel und strahlende Gesichter bei den Erstplatzierten der Stadtmeisterschaften der Boccia-Abteilung des FC Stukenbrock: In der letzten Spielstunde der inzwischen 14. Stadtmeisterschaft ist es so spannend, wie in einem Krimi.

Von Manuela Fortmeier