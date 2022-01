Ganz dicker Fisch aus dem Godelheimer See

Den wahrscheinlich größten Hecht im Teich hat er am 31. Dezember gefangen (Silvesterhecht). Der Godelheimer Angelverein betreut fünf Kiesseen. Die Mitglieder haben nicht oft solche Hechte am Haken. „Der Hecht maß 1,20 Meter und wog 15 Kilogramm. Der Fang zeigt einmal mehr, über welch guten Fischbesatz unsere Angelgewässer in Godelheim verfügen“, sagte Reinhard Gerendt.

Bei dem Hecht handele es sich um ein Weibchen, die männlichen Hechte würden längst nicht so groß. Der Fisch wurde nach dem „Fotoshooting“, das von einer zufällig vorbeikommenden Touristin gemacht wurde, wieder schonend in das Gewässer zurückgesetzt und wird sicherlich noch für zahlreiche Nachkommenschaft sorgen, denn die Laichzeit beginnt im März, so der Angler.

Hechte dieser Größenordnung fängt man sehr selten. Der Fisch dürfte ungefähr 22 Jahre alt sein. „Für einen Angler ist ein solcher Fang schon außergewöhnlich. Ich angle seit 45 Jahren in den Godelheimer Seen und denke, dass man einen solchen Hecht nur einmal im Leben fängt. Eigentlich hatte ich mit meiner Frau zum Jahreswechsel einen Konzertbesuch in Dresden gebucht. Der fiel coronabedingt aus. So kommt man zu einem kapitalen Silvesterhecht“, meinte der Angler.