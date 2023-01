Minden: Ganz große Oper auf kleinem Raum

Am 8. September wird das Theater nach dreieinhalbjähriger Corona- und sanierungsbedingter Pause mit der Premiere von „Parsifal“ wiedereröffnet. Es ist Richard Wagners letzte Oper, sie wurde im Jahr 1882 auf dem Grünen Hügel in Bayreuth uraufgeführt. Der Vorverkauf für die insgesamt sechs Vorstellungen in Minden startet am 23. Januar.

