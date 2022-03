Ganz Herringhausen hilft der Ukraine

Herford

Dass sich auf der schmalen Zufahrt zur Kirche in Herringhausen ein Verkehrsstau bildet, dürfte noch nicht allzu häufig vorgekommen sein. Am Sonntagvormittag mussten Autofahrer auf der Straße Zum Grünen Wald allerdings Geduld aufbringen, so groß war der Andrang vor dem Gemeindehaus.

Von Bernd Bexte