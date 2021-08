„Vorlesefieber“ in Löhne regt zum Träumen und Nachdenken an

Löhne

Eine Vielzahl von Geschichten auf, im und auch unter Wasser gab es für die Besucher der Reihe „Vorlesefieber“ am Dienstagabend am Freibad in Löhne zu hören.

Von Kristin Wennemacher